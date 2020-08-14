Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився нижче рівня 27,35 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 14 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,34 гривень за долар, курс купівлі до 27,31 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 32,35 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,3100 - 27,3400 грн/долар, євро 32,3213 - 32,3568 грн/євро, російський рубль 0,3739 - 0,3747 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3100 27,3400 EUR/UAH 32,3213 32,3568 RUB/UAH 0,3739 0,3747

Відзначимо, 13 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,3400 - 27,3700 грн/долар, євро 32,4197 - 32,4553 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3729 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 14 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 27,52 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 32,45 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,26 (27,37 - 13 серпня), продажу - 27,52 (27,62 - 13 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,98 (32,07 - 13 серпня), продажу - 32,45 (32,55 - 13 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,44 - 13 серпня), продажу 3,83 (3,83 - 13 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 17 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,34 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 серпня встановлено на такому рівні: 27,3474 гривень за 1 долар (-0,0609 грн). При цьому курс долара на 14 серпня становить 27,4083 гривень за 1 долар.