Курс доллара ускорил падение на межбанке

Доллар опустился до уровня 27,35 гривен
Курс доллара на межбанке в продаже 13 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 15 копеек до 27,37 гривен за доллар, курс в покупке до 27,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 32,45 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3400 - 27,3700 грн/доллар, евро 32,4197 - 32,4553 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3729 грн/рубль.
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Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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27,3400
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27,3700
|
EUR/UAH
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32,4197
|
32,4553
|
RUB/UAH
|
0,3723
|
0,3729
Отметим, 12 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,5000 - 27,5200 грн/доллар, евро 32,3977 - 32,4213 грн/евро, российский рубль 0,3728 - 0,3732 грн/рубль.
В обменных пунктах Украины сегодня, 13 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 27,62 гривен за доллар. Курс евро вырос на 3 копейки до 32,55 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,37 (27,46 - 13 августа), продажи - 27,62 (27,69 - 13 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,07 (32,03 - 13 августа), продажи - 32,55 (32,52 - 13 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,44 (3,44 - 13 августа), продажи 3,83 (3,83 - 13 августа) грн за 10 рублей.
Национальный банк Украины (НБУ) на 14 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,40 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 14 августа установлен на таком уровне: 27,4083 гривен за 1 доллар (-0,1183 грн). При этом курс доллара на 13 августа составляет 27,5266 гривен за 1 доллар.