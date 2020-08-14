Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился до уровня 27,30 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,33 гривен за доллар, курс в покупке до 27,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 32,25 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,3150 - 27,3350 грн/доллар, евро 32,2317 - 32,2525 грн/евро, российский рубль 32,2525 - 0,3732 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3150 27,3350 EUR/UAH 32,2317 32,2525 RUB/UAH 0,3728 0,3732

Отметим, 13 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3400 - 27,3700 грн/доллар, евро 32,4197 - 32,4553 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3729 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,40 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что для резкой девальвации и роста курса доллара до 30 гривен оснований сейчас нет и что курс будет колебаться плавно.