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Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 10:59
Курс долара продовжив зниження на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар опустився до рівня 27,30 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 14 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,33 гривень за долар, курс купівлі до 27,31 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 20 копійок до 32,25 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,3150 - 27,3350 грн/долар, євро 32,2317 - 32,2525 грн/євро, російський рубль 32,2525 - 0,3732 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,3150

27,3350

EUR/UAH

32,2317

32,2525

RUB/UAH

0,3728

0,3732

Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Відзначимо, 13 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,3400 - 27,3700 грн/долар, євро 32,4197 - 32,4553 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3729 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 14 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,40 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що для різкої девальвації та зростання курсу долара до 30 гривень підстав зараз немає і що курс буде коливатися плавно.

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