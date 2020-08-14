Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до рівня 27,30 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 14 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,33 гривень за долар, курс купівлі до 27,31 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 20 копійок до 32,25 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,3150 - 27,3350 грн/долар, євро 32,2317 - 32,2525 грн/євро, російський рубль 32,2525 - 0,3732 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3150 27,3350 EUR/UAH 32,2317 32,2525 RUB/UAH 0,3728 0,3732

Відзначимо, 13 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,3400 - 27,3700 грн/долар, євро 32,4197 - 32,4553 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3729 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 14 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,40 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що для різкої девальвації та зростання курсу долара до 30 гривень підстав зараз немає і що курс буде коливатися плавно.