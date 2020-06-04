Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 4 июня 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,68 гривен за доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 30,05 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6600 - 26,6800 грн/доллар, евро 30,0324 - 30,0550 грн/евро, российский рубль 0,3844 - 0,3848 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6600 26,6800 EUR/UAH 30,0324 30,0550 RUB/UAH 0,3844 0,3848

Торги по доллару на межбанке 3 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,7200 - 26,7400 грн/доллар, евро 29,9718 - 29,9942 грн/евро, российский рубль 0,3890 - 0,3895 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 4 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 26,83 гривен за доллар. Курс евро снизился на 7 копеек до 29,96 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,61 (26,66 - 3 июня), продажи - 26,83 (26,88 - 3 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,53 (29,56 - 3 июня), продажи - 29,96 (30,03 - 3 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,40 (3,39 - 3 июня), продажи 3,89 (3,88 - 3 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,69 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 5 июня установлен на таком уровне: 26,6953 гривен за 1 доллар (-0,0591 грн). При этом курс доллара на 4 июня составляет 26,7544 гривен за 1 доллар.