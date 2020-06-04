Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 4 червня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,68 гривень за долар, курс купівлі до 26,66 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 30,05 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6600 - 26,6800 грн/долар, євро 30,0324 - 30,0550 грн/євро, російський рубль 0,3844 - 0,3848 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6600 26,6800 EUR/UAH 30,0324 30,0550 RUB/UAH 0,3844 0,3848

Торги по долару на міжбанку 3 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,7200 - 26,7400 грн/долар, євро 29,9718 - 29,9942 грн/євро, російський рубль 0,3890 - 0,3895 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 4 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 26,83 гривень за долар. Курс євро знизився на 7 копійок до 29,96 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,61 (26,66 - 3 червня), продажу - 26,83 (26,88 - 3 червня) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 29,53 (29,56 - 3 червня), продажу - 29,96 (30,03 - 3 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,40 (3,39 - 3 червня), продажу 3,89 (3,88 - 3 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 5 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 5 червня встановлено на такому рівні: 26,6953 гривень за 1 долар (-0,0591 грн). При цьому курс долара на 4 червня становить 26,7544 гривень за 1 долар.