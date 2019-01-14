Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Фото: коллаж (Pixabay)

Межбанковский курс стабилизировался чуть выше 28 грн/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 14 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 28,03 грн/доллар, в покупке до 28,00 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 32,13 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,0200 - 28,0700 грн/доллар, евро 32,1417 - 32,1962 грн/евро, российский рубль 0,4170- 0,4182 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0000 28,0300

EUR/UAH 32,0992 32,1335

RUB/UAH 0,4163 0,4170

Напомним, 10 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0400 - 28,0800 грн/доллар, евро 32,1417 - 32,1937 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,15 грн/доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 января установлен на таком уровне: 2815,3842 гривен за 100 долларов (-11,6306 гривен).