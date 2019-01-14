ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Новини » Фінал Ліги чемпіонів    14.01.2019 - 13:46
Курс долара продовжив зниження на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Міжбанківський курс стабілізувався трохи вище 28 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 14 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 28,03 грн/долар, купівлі до 28,00 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 32,13 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,0200 - 28,0700 грн/долар, євро 32,1417 - 32,1962 грн/євро, російський рубль 0,4170 - 0,4182 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,0000    28,0300

EUR/UAH     32,0992    32,1335

RUB/UAH     0,4163       0,4170

Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Нагадаємо, 10 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0400 - 28,0800 грн/долар, євро 32,1417 - 32,1937 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,15 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 січня встановлено на такому рівні: 2815,3842 гривень за 100 доларів (-11,6306 гривень).

Долар і євро подешевшали на готівковому ринку Курс долара стабілізувався на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся