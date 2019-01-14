Курс долара продовжив зниження на міжбанку

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Міжбанківський курс стабілізувався трохи вище 28 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 14 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 28,03 грн/долар, купівлі до 28,00 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 32,13 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,0200 - 28,0700 грн/долар, євро 32,1417 - 32,1962 грн/євро, російський рубль 0,4170 - 0,4182 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0000 28,0300

EUR/UAH 32,0992 32,1335

RUB/UAH 0,4163 0,4170

Нагадаємо, 10 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0400 - 28,0800 грн/долар, євро 32,1417 - 32,1937 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,15 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 січня встановлено на такому рівні: 2815,3842 гривень за 100 доларів (-11,6306 гривень).