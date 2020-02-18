Курс долара продовжив зниження

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на кілька копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 лютого 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 24,48 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 26,62 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,27 (24,30 - 17 лютого), продажу - 24,48 (24,52 - 17 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,27 (26,32 - 17 лютого), продажу - 26,62 (26,67 - 17 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,56 - 17 лютого), продажу 3,89 (3,90 - 17 лютого) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,30-24,50 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 18 лютого міжбанківський валютний ринок зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії курс продажу знизився на 1 копійку до 24,42 гривень за долар, курс купівлі до 24,40 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 26,44 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 18 лютого довідковий курс на рівні 24,44 грн/долар, знизивши його порівняно з 17 лютого (24,45 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, керівництво Національного банку України і представники економічного блоку Кабінету міністрів у понеділок, 17 лютого, провели чергову неформальну зустріч, на якій знову обговорювали виконання попередніх дій (prior actions) для прийняття нової програми співпраці з МВФ на рівні Ради директорів фонду.

За прогнозом аналітиків протягом тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,2/24,4 грн.