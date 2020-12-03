Курс доллара продолжил снижаться на межбанке после резкого падения накануне

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется ниже уровня 28,30 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,49 гривен за доллар, курс в покупке до 28,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 34,31 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2700 - 28,2900 грн/доллар, евро 34,2943 - 34,3185 грн/евро, российский рубль 0,3759 - 0,3763 грн/рубль.

Отметим, 2 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3000 - 28,3200 грн/доллар, евро 34,1892 - 34,2105 грн/евро, российский рубль 0,3751 - 0,3756 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,43 гривен за доллар. Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 3 декабря установлен на таком уровне: 28,4367 гривен за 1 доллар (-0,1216 грн). При этом курс доллара на 2 декабря составляет: 28,5583 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снизился после непрерывного роста с середины ноября.