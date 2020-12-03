Курс долара продовжив знижуватися на міжбанку після різкого падіння напередодні

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується нижче рівня 28,30 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 3 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,49 гривень за долар, курс купівлі до 28,27 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 34,31 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2700 - 28,2900 грн/долар, євро 34,2943 - 34,3185 грн/євро, російський рубль 0,3759 - 0,3763 грн/рубль.

нагадаємо, 2 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3000 - 28,3200 грн/долар, євро 34,1892 - 34,2105 грн/євро, російський рубль 0,3751 - 0,3756 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,43 гривень за долар. Курс на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 грудня встановлено на такому рівні: 28,4367 гривень за 1 долар (-0,1216 грн). При цьому курс долара на 2 грудня становить: 28,5583 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знизився після безперервного зростання з середини листопада.