Курс доллара продолжил рост после отмены ограничений НБУ

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 мая 2022 года, курс доллара продолжил рост. Валюта дорожает после того, как НБУ отменил 10%-ную маржу по отношению к официальному курсу, который зафиксирован на уровне 29,25 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 23 мая составляет 30,918 гривен за евро (+0,1492 гривен).

При этом некоторые банки установили минимальный курс покупки доллара на уровне 31,50, а продают по 38 гривен.

Отметим, на прошлой неделе курс наличного доллара резко пошел вверх, поднявшись выше 37 гривен за доллар и превысив официальный курс НБУ на 25%. Из-за ограничений НБУ банки устанавливали курс на уровне 32,18, однако купить по этому курсу доллары было невозможно.

После этого Национальный банк Украины (НБУ) с 21 мая отменил ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ,

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.