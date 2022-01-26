Курс доллара продолжил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 26 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 28,82 гривен за доллар, курс в покупке до 28,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 32,52 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,8050 - 28,8250 грн/доллар, евро 32,5035 - 32,5261 грн/евро, российский рубль 0,3636 - 0,3639 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару на межбанке 25 января закрылись в диапазоне: доллар 28,7100 - 28,7300 грн/доллар, евро 32,3733 - 32,3959 грн/евро, российский рубль 0,3623 - 0,3627 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара обновил четырехлетний максимум. Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,79 гривен за доллар. Курс вырос на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.