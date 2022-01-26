Курс долара продовжив зростання на міжбанку
Курс долара на міжбанку у продажу 26 січня 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 28,82 гривень за долар, курс в покупці до 28,80 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 32,52 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,8050 - 28,8250 грн/долар, євро 32,5035 - 32,5261 грн/євро, російський рубль 0,3636-0,3639 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 25 січня закрилися в діапазоні: долар 28,7100 - 28,7300 грн/долар, євро 32,3733 - 32,3959 грн/євро, російський рубль 0,3623 - 0,3627 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара оновив чотирирічний максимум. Національний банк України (НБУ) на 27 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,79 гривень за долар. Курс зріс на 13 копійок порівняно з попереднім банківським днем.