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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

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Україна, Середа 26 січня 2022 17:14
Курс долара продовжив зростання на міжбанку Фото: курс долара виріс на 9 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 26 січня 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 28,82 гривень за долар, курс в покупці до 28,80 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 32,52 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,8050 - 28,8250 грн/долар, євро 32,5035 - 32,5261 грн/євро, російський рубль 0,3636-0,3639 грн/рубль.

Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 25 січня закрилися в діапазоні: долар 28,7100 - 28,7300 грн/долар, євро 32,3733 - 32,3959 грн/євро, російський рубль 0,3623 - 0,3627 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара оновив чотирирічний максимум. Національний банк України (НБУ) на 27 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,79 гривень за долар. Курс зріс на 13 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

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