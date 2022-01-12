Курс доллара продолжил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 4 копейки до 27,67 гривен за доллар, курс в покупке до 27,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 31,42 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,6500 - 27,6700 грн/доллар, евро 31,4021 - 31,4248 грн/евро, российский рубль 0,3707 - 0,3711 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара вырос до максимума с конца мая 2021 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 12 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,50 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.