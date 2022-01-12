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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 12 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 4 копійки до 27,67 гривень за долар, курс в покупці до 27,65 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 31,42 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 27,6500 - 27,6700 грн/долар, євро 31,4021 - 31,4248 грн/євро, російський рубль 0,3707 - 0,3711 грн/рубль.

Нагадаємо, 11 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,6100 - 27,6300 грн/долар, євро 31,2710 - 31,2909 грн/євро, російський рубль 0,3684 - 0,3688 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс до максимуму з кінця травня 2021 року. Національний банк України (НБУ) на 12 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,50 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

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