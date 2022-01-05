Курс доллара продолжил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 января 2022 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,44 гривен за доллар, курс в покупке до 27,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,01 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Напомним, 30 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,3950 - 27,4150 грн/доллар, евро 30,9125 - 30,9350 грн/евро, российский рубль 0,3630 - 0,3634 грн/рубль

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,4200 - 27,4400 грн/доллар, евро 30,9955 - 31,0181 грн/евро, российский рубль 0,3618 - 0,3622 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.