Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 5 січня 2022 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,44 гривень за долар, курс в покупці до 27,42 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,01 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Нагадаємо, 30 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,3950 - 27,4150 грн / долар, євро 30,9125-30,9350 грн / євро, російський рубль 0,3630-0,3634 грн / рубль

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 27,4200 - 27,4400 грн/долар, євро 30,9955 - 31,0181 грн/євро, російський рубль 0,3618 - 0,3622 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 5 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.