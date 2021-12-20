Курс доллара продолжил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 20 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,30 гривен за доллар, курс в покупке до 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,84 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2800 - 27,3000 грн/доллар, евро 30,8236 - 30,8435 грн/евро, российский рубль 0,3673 - 0,3680 грн/рубль.
Напомним, 17 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2550 - 27,2750 грн/доллар, евро 30,8145 - 30,8371 грн/евро, российский рубль 0,3680 - 0,3684 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,28 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.