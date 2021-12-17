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Нацбанк держит доллар выше 27 гривен: курс на сегодня

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 06:15
Нацбанк держит доллар выше 27 гривен: курс на сегодня Фото: курс доллара стабильно выше 27 гривен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Официальный курс на 17 декабря 2021 года установлен на уровне 27,19 гривен за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем он не изменился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка.

Официальный курс гривны к доллару на 17 декабря установлен на таком уровне: 27,1929 гривен за 1 доллар (-0,0031). При этом курс доллара на 16 декабря составлял: 27,196 гривен за 1 доллар.

Нацбанк держит доллар выше 27 гривен: курс на сегодня

Фото: курс валют на 17 декабря

Таким образом, официальный курс второй день подряд будет держаться выше 27 гривен за доллар.

Нацбанк держит доллар выше 27 гривен: курс на сегодня

Фото: динамика курса доллара

Межбанк

Вчера на открытии межбанка доллар опустился до отметки 27,17 гривен. Но к закрытию торговой сессии прибавил две копейки и продавался за 27,19 гривен.

Прогноз

Как рассказали опрошенные изданием банкиры, курс доллара в 2022 году будет находиться в коридоре 26-28 гривен. При этом он будет зависеть сразу от нескольких факторов.

Подробнее в материале РБК-Украина "Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках".

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