Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Курс долара на відкритті міжбанку 17 грудня 2021 року станом на 10:10 у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії піднявся на три копійки - до 27,22 гривень за долар, курс в покупці - до 27,20 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку - до 30,81 гривень за євро.