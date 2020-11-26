Курс доллара продолжил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 26 ноября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,46 гривен за доллар, курс в покупке до 28,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,87 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4500 - 28,4650 грн/доллар, евро 33,8583 - 33,8761 грн/евро, российский рубль 0,3756 - 0,3761 грн/рубль.

Отметим, 25 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4150 - 28,4350 грн/доллар, евро 33,8337 - 33,8575 грн/евро, российский рубль 0,3744 - 0,3748 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,44 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 ноября установлен на таком уровне: 28,4428 гривен за 1 доллар (+0,0612 грн). При этом курс доллара на 26 ноября составляет: 28,3816 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет седьмой день подряд.