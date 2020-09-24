Курс доллара продолжил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 24 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,28 гривен за доллар, курс в покупке до 28,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,91 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2650 - 28,2850 грн/доллар, евро 32,8919 - 32,9124 грн/евро, российский рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.

Отметим, 23 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2250 - 28,2450 грн/доллар, евро 32,9700 - 33,0014 грн/евро, российский рубль 0,3670 - 0,3674 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,24 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 сентября установлен на таком уровне: 28,2487 гривен за 1 доллар (+0,0613 грн). При этом курс доллара на 24 сентября составляет 28,1874 гривен за 1 доллар.