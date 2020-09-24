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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Четвер 24 вересня 2020 17:18
Курс долара продовжив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар знову піднявся до рівня 28,30 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 24 вересня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 4 копійки до 28,28 гривень за долар, курс купівлі до 28,26 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,91 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2650 - 28,2850 грн/долар, євро 32,8919 - 32,9124 грн/євро, російський рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,2650

28,2850

EUR/UAH

32,8919

32,9124

RUB/UAH

0,3656

0,3660

Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Відзначимо, 23 вересня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2250 - 28,2450 грн/долар, євро 32,9700 - 33,0014 грн/євро, російський рубль 0,3670 - 0,3674 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 25 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,24 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 25 вересня встановлено на такому рівні: 28,2487 гривень за 1 долар (+0,0613 грн). При цьому курс долара на 24 вересня становить 28,1874 гривень за 1 долар.

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