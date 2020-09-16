Курс доллара продолжил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется возле уровня 28,10 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 16 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,12 гривен за доллар, курс в покупке до 28,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,33 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1000 - 28,1200 грн/доллар, евро 33,3125 - 33,3362 грн/евро, российский рубль 00,3744 - 0,3748 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,1000 28,1200 EUR/UAH 33,3125 33,3362 RUB/UAH 0,3744 0,3748

Отметим, торги по доллару на межбанке 15 сентября 2020 года закрылись в диапазоне 28,0950 - 28,1150 грн/доллар, евро 33,3206 - 33,3415 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3741 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что курс доллара к гривне на межбанковском валютном рынке вырос до 28 гривен из-за девальвационных ожиданий.

По его словам, Национальный банк пока воздерживается от проведения интервенций по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, однако осуществляет активный мониторинг состояния межбанковского рынка и в случае необходимости обеспечит достаточное предложение иностранной валюты для сбалансирования спроса и предложения на рынке.