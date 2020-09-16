Курс доллара продолжил рост на межбанке

Доллар торгуется возле уровня 28,10 гривен
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 16 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,12 гривен за доллар, курс в покупке до 28,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,33 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1000 - 28,1200 грн/доллар, евро 33,3125 - 33,3362 грн/евро, российский рубль 00,3744 - 0,3748 грн/рубль.
|
Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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28,1000
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28,1200
|
EUR/UAH
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33,3125
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33,3362
|
RUB/UAH
|
0,3744
|
0,3748
Отметим, торги по доллару на межбанке 15 сентября 2020 года закрылись в диапазоне 28,0950 - 28,1150 грн/доллар, евро 33,3206 - 33,3415 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3741 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Напомним, глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что курс доллара к гривне на межбанковском валютном рынке вырос до 28 гривен из-за девальвационных ожиданий.
По его словам, Национальный банк пока воздерживается от проведения интервенций по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, однако осуществляет активный мониторинг состояния межбанковского рынка и в случае необходимости обеспечит достаточное предложение иностранной валюты для сбалансирования спроса и предложения на рынке.