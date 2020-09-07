Курс доллара продолжил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 7 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,78 гривен за доллар, курс в покупке до 27,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 32,83 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7600 - 27,7800 грн/доллар, евро 32,8262 - 32,8387 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7600 27,7800 EUR/UAH 32,8262 32,8387 RUB/UAH 0,3664 0,3668

Отметим, 4 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7300 - 27,7600 грн/доллар, евро 32,7186 - 32,7484 грн/евро, российский рубль 0,3679 - 0,3685 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 7 сентября 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,81 гривен за доллар. Курс евро вырос на 3 копейки до 32,89 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,59 (27,56 - 4 сентября), продажи - 27,81 (27,79 - 4 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,39 (32,40 - 4 сентября), продажи - 32,89 (32,86 - 4 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,42 - 4 сентября), продажи 3,78 (3,79 - 4 сентября) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 8 сентября установлен на таком уровне: 27,7509 гривен за 1 доллар (+0,0184 грн). При этом курс доллара на 7 сентября составляет 27,7325 гривен за 1 доллар.