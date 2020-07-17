Курс доллара продолжил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до уровня 27,35-27,40 гривен после назначения нового главы НБУ

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,37 гривен за доллар, курс в покупке до 27,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 31,16 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,3500 - 27,3700 грн/доллар, евро 31,1516 - 31,1689 грн/евро, российский рубль 0,3818 - 0,3822 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3500 27,3700 EUR/UAH 31,1516 31,1689 RUB/UAH 0,3818 0,3822

Отметим, 16 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3200 - 27,3450 грн/доллар, евро 31,2322 - 31,2608 грн/евро, российский рубль 0,3836 - 0,3841 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,27 гривен за доллар, что 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, Верховная рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко.

Валютный рынок пока оценивает назначение Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины негативно для гривны.

Кроме того, по данным НБУ, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,28 грн/доллар.