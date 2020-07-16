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Курс доллара ускорил рост на межбанке

Киев, Четверг 16 июля 2020 17:21
Курс доллара ускорил рост на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подорожал еще на 17 копеек в день назначения Кирилла Шевченко главой НБУ

Курс доллара на межбанке в продаже 16 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 17 копеек до 27,34 гривен за доллар, курс в покупке до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 31,26 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3200 - 27,3450 грн/доллар, евро 31,2322 - 31,2608 грн/евро, российский рубль 0,3836 - 0,3841 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,3200

27,3450

EUR/UAH

31,2322

31,2608

RUB/UAH

0,3836

0,3841

Курс доллара ускорил рост на межбанке

Отметим, 15 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1550 - 27,1750 грн/доллар, евро 31,0300 - 31,0528 грн/евро, российский рубль 0,3821 - 0,3825 грн/рубль.Наличный рынок

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 16 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 16 копеек до 27,36 гривен за доллар. Курс евро вырос на 19 копеек до 31,15 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,11 (27,00 - 15 июля), продажи - 27,36 (27,20 - 15 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,62 (30,40 - 15 июля), продажи - 31,15 (30,96 - 15 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,46 (3,45 - 15 июля), продажи 3,87 (3,86 - 15 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,27 гривен за доллар, что 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 июля установлен на таком уровне: 27,2738 гривен за 1 доллар (+0,1548 грн). При этом курс доллара на 16 июля составляет 27,1190 гривен за 1 доллар.

Напомним, Верховная рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко.

Валютный рынок пока оценивает назначение Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины негативно для гривны.

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