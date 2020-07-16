Курс доллара ускорил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на 17 копеек в день назначения Кирилла Шевченко главой НБУ

Курс доллара на межбанке в продаже 16 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 17 копеек до 27,34 гривен за доллар, курс в покупке до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 31,26 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3200 - 27,3450 грн/доллар, евро 31,2322 - 31,2608 грн/евро, российский рубль 0,3836 - 0,3841 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3200 27,3450 EUR/UAH 31,2322 31,2608 RUB/UAH 0,3836 0,3841

Отметим, 15 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1550 - 27,1750 грн/доллар, евро 31,0300 - 31,0528 грн/евро, российский рубль 0,3821 - 0,3825 грн/рубль.Наличный рынок

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 16 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 16 копеек до 27,36 гривен за доллар. Курс евро вырос на 19 копеек до 31,15 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,11 (27,00 - 15 июля), продажи - 27,36 (27,20 - 15 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,62 (30,40 - 15 июля), продажи - 31,15 (30,96 - 15 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,46 (3,45 - 15 июля), продажи 3,87 (3,86 - 15 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,27 гривен за доллар, что 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 июля установлен на таком уровне: 27,2738 гривен за 1 доллар (+0,1548 грн). При этом курс доллара на 16 июля составляет 27,1190 гривен за 1 доллар.

Напомним, Верховная рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко.

Валютный рынок пока оценивает назначение Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины негативно для гривны.