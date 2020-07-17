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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 10:40
Курс долара продовжив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар піднявся до рівня 27,35-27,40 гривень після призначення нового глави НБУ

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,37 гривень за долар, курс купівлі до 27,35 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 31,16 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,3500 - 27,3700 грн/долар, євро 31,1516 - 31,1689 грн/євро, російський рубль 0,3818 - 0,3822 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,3500

27,3700

EUR/UAH

31,1516

31,1689

RUB/UAH

0,3818

0,3822

Курс долара продовжив зростання на міжбанку

нагадаємо, 16 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,3200 - 27,3450 грн/долар, євро 31,2322 - 31,2608 грн/євро, російський рубль 0,3836 - 0,3841 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,27 гривень за долар, що 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, Верховна рада 16 липня призначила головою НБУ Кирила Шевченка.

Валютний ринок поки оцінює призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України негативно для гривні.

Крім того, за даними НБУ, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,28 грн/долар.

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