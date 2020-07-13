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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Київ, Понеділок 13 липня 2020 17:10
Курс долара продовжив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав ще на 8 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 13 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 27,12 гривень за долар, курс купівлі - 27,10 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 22 копійки до 30,79 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1200 грн/долар, євро 30,7693 - 30,7920 грн/євро, російський рубль 0,3831 - 0,3837 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,1000

27,1200

EUR/UAH

30,7693

30,7920

RUB/UAH

0,3831

0,3837

Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Зазначимо, 10 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,0100 - 27,0400 грн/долар, євро 30,5456 - 30,5768 грн/євро, російський рубль 0,3812 - 0,3818 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 13 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок до 27,16 гривень за долар. Курс євро виріс на 14 копійок до 30,66 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,92 (26,84 - 10 липня), продажу - 27,16 (27,06 - 10 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,15 (30,02 - 10 липня), продажу - 30,66 (30,52 - 10 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,43 - 10 липня), продажу 3,86 (3,85 - 10 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 14 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 гривень за долар, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 14 липня встановлено на такому рівні: 27,0883 гривень за 1 долар (+0,1378 грн). При цьому курс долара на 13 липня становить 26,9505 гривень за 1 долар.

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