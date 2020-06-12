Курс доллара продолжил рост на межбанке

Доллар подорожал до уровня 26,80 гривен
Курс доллара на межбанке в продаже 12 июня 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 26,78 гривен за доллар, курс в покупке до 26,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,26 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7500 - 26,7800 грн/доллар, евро 30,2355 - 30,2667 грн/евро, российский рубль 0,3854 - 0,3864 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
26,7500
|
26,7800
|
EUR/UAH
|
30,2355
|
30,2667
|
RUB/UAH
|
0,3854
|
0,3864
Торги по доллару на межбанке 11 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,6600 - 26,6900 грн/доллар, евро 30,3310 - 30,3652 грн/евро, российский рубль 0,3841 - 0,3848 грн/рубль.
В обменных пунктах Украины 12 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 9 копеек до 26,79 гривен за доллар. Курс евро вырос на 3 копейки до 30,25 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,57 (26,48 - 11 июня), продажи - 26,79 (26,70 - 11 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,75 (29,71 - 11 июня), продажи - 30,25 (30,22 - 11 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,41 (3,44 - 11 июня), продажи 3,86 (3,89 - 11 июня) грн за 10 рублей.
Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,73 гривен за доллар.
Курс на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 июня установлен на таком уровне: 26,7303 гривен за 1 доллар (+0,1304 грн). При этом курс доллара на 12 июня составляет 26,5999 гривен за 1 доллар.
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Автор: Александр Белоус