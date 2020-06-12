Курс доллара продолжил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал до уровня 26,80 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 12 июня 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 26,78 гривен за доллар, курс в покупке до 26,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,26 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7500 - 26,7800 грн/доллар, евро 30,2355 - 30,2667 грн/евро, российский рубль 0,3854 - 0,3864 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7500 26,7800 EUR/UAH 30,2355 30,2667 RUB/UAH 0,3854 0,3864

Торги по доллару на межбанке 11 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,6600 - 26,6900 грн/доллар, евро 30,3310 - 30,3652 грн/евро, российский рубль 0,3841 - 0,3848 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 12 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 9 копеек до 26,79 гривен за доллар. Курс евро вырос на 3 копейки до 30,25 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,57 (26,48 - 11 июня), продажи - 26,79 (26,70 - 11 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,75 (29,71 - 11 июня), продажи - 30,25 (30,22 - 11 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,41 (3,44 - 11 июня), продажи 3,86 (3,89 - 11 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,73 гривен за доллар.

Курс на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 июня установлен на таком уровне: 26,7303 гривен за 1 доллар (+0,1304 грн). При этом курс доллара на 12 июня составляет 26,5999 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус