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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Новини » Економіка     12.06.2020 - 17:12
Курс долара продовжив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав до рівня 26,80 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 12 червня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 26,78 гривень за долар, курс купівлі до 26,75 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 30,26 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7500 - 26,7800 грн/долар, євро 30,2355 - 30,2667 грн/євро, російський рубль 0,3854 - 0,3864 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7500

26,7800

EUR/UAH

30,2355

30,2667

RUB/UAH

0,3854

0,3864

Торги по долару на міжбанку 11 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,6600 - 26,6900 грн/долар, євро 30,3310 - 30,3652 грн/євро, російський рубль 0,3841 - 0,3848 грн/рубль

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 12 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 26,79 гривень за долар. Курс євро виріс на 3 копійки до 30,25 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,57 (26,48 - 11 червня), продажу - 26,79 (26,70 - 11 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,75 (29,71 - 11 червня), продажу - 30,25 (30,22 - 11 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,44 - 11 червня), продажу 3,86 (3,89 - 11 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,73 гривень за долар.

Курс на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 червня встановлено на такому рівні: 26,7303 гривень за 1 долар (+0,1304 грн). При цьому курс долара на 12 червня становить 26,5999 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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