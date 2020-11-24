Курс доллара продолжил постепенный рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,39 гривен за доллар, курс в покупке до 28,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 33,63 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3700 - 28,3900 грн/доллар, евро 33,6127 - 33,6364 грн/евро, российский рубль 0,3739 - 0,3743 грн/рубль.

Отметим, 23 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3500 - 28,3700 грн/доллар, евро 33,6599 - 33,6837 грн/евро, российский рубль 0,3724 - 0,3728 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 ноября установлен на таком уровне: 28,3694 гривен за 1 доллар (+0,0141 грн). При этом курс доллара на 23 ноября составляет 28,3553 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет четвертый день подряд после трех дней снижения.

Прогноз

В течение следующей недели курс ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.