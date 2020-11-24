Курс долара продовжив поступове зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 24 листопада 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,39 гривень за долар, курс купівлі до 28,37 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 33,63 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3700 - 28,3900 грн/долар, євро 33,6127 - 33,6364 грн/євро, російський рубль 0,3739 - 0,3743 грн/рубль.

Відзначимо, 23 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,3500 - 28,3700 грн/долар, євро 33,6599 - 33,6837 грн/євро, російський рубль 0,3724 - 0,3728 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 24 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 листопада встановлено на такому рівні: 28,3694 гривень за 1 долар (+0,0141 грн). При цьому курс долара на 23 листопада становить 28,3553 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає четвертий день поспіль після трьох днів зниження.

Прогноз

Протягом наступного тижня курс очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.