Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 5 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 26,11 гривень за долар, курс в покупці до 26,09 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 30,10 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,0950 - 26,1150 грн/долар, євро 30,0823 - 30,1053 грн/євро, російський рубль 0,3662-0,3669 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 4 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,1650 - 26,1850 грн/долар, євро 30,1964 - 30,2195 грн/євро, російський рубль 0,3668 - 0,3675 грн/рубль.