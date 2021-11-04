Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 4 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 26,18 гривень за долар, курс в покупці до 26,16 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 21 копійку до 30,21 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,1650 - 26,1850 грн/долар, євро 30,1964 - 30,2195 грн/євро, російський рубль 0,3668-0,3675 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 3 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,2550 - 26,2750 грн/долар, євро 30,3980 - 30,4211 грн/євро, російський рубль 0,3638 - 0,3642 грн/рубль.