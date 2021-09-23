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Курс долара продовжив падіння на міжбанку

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Четвер 23 вересня 2021 10:21
Курс долара продовжив падіння на міжбанку Фото: курс долара знизився на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 23 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,57 гривень за долар, курс в покупці до 26,55 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 31,15 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,5500 - 26,5750 грн/долар, євро 31,1304 - 31,1538 грн/євро, російський рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль.

Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару 22 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,5800 - 26,6000 грн/долар, євро 31,1809 - 31,2044 грн/євро, російський рубль 0,3653 - 0,3657 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,67 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується стабілізація курсу долара до гривні поблизу поточних значень. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

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