Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 4 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередній сесії знизився на 9 копійок до 27,71 гривень за долар, курс купівлі до 27,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 33,36 гривень за євро.

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 3 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7700 - 27,8000 грн/долар, євро 33,4767 - 33,5129 грн/євро, російський рубль 0,3753 - 0,3758 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,6850 - 27,7100 грн/долар, євро 33,3299 - 33,3600 грн/євро, російський рубль 0,3759 - 0,3764 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 5 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 5 березня встановлено на такому рівні: 27,7564 гривень за 1 долар (-0,0913 грн). При цьому курс долара на 4 березня становить 27,8477 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс знижується третій день поспіль після того, як він виріс до 28 гривень вперше за останній місяць.