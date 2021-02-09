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Курс доллара продолжил падение на межбанке

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,59 гривен за доллар, курс в покупке до 27,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился 33,33 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

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Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,5700 - 27,5900 грн/доллар, евро 33,3073 - 33,3314 грн/евро, российский рубль 0,3719 - 0,3723 грн/рубль.


Напомним, 8 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6400 - 27,6550 грн/доллар, евро 33,3200 - 33,3381 грн/евро, российский рубль 0,3720 - 0,3724 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,66 гривен за доллар. Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 февраля установлен на таком уровне: 27,6651 гривен за 1 доллар (-0,106 грн). При этом курс доллара на 8 февраля составляет: 27,7711 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается седьмой день подряд и опустился до минимума с сентября прошлого года. Ниже курс был только 3 сентября 2020 года - 27,64 гривен.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

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