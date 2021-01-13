Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28,00 гривень, євро - біля рівня 34,15 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 13 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,02 гривень за долар, курс купівлі до 28,00 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 34,19 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,0000 - 28,0200 грн/долар, євро 34,1712 - 34,1928 грн/євро, російський рубль 0,3804 - 0,3808 грн/рубль.

Відзначимо, 12 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,0300 - 28,0500 грн/долар, євро 34,0563 - 34,0807 грн/євро, російський рубль 0,3787 - 0,3792 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 13 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,04 гривень за долар. Курс на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 13 січня встановлено на такому рівні: 28,046 гривень за 1 долар (-0,1578 грн). При цьому курс долара на 12 січня становить: 28,2038 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується четвертий день поспіль після зростання на початку року.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн.