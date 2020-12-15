Курс доллара продолжил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,81 гривен за доллар, курс в покупке до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 33,75 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7950 - 27,8150 грн/доллар, евро 33,7320 - 33,7562 грн/евро, российский рубль 0,3783 - 0,3790 грн/рубль.

Отметим, 14 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8400 - 27,8550 грн/доллар, евро 33,8590 - 33,8779 грн/евро, российский рубль 0,3802 - 0,3806 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,86 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 декабря установлен на таком уровне: 27,8661 гривен за 1 доллар (-0,1005 грн). При этом курс доллара на 14 декабря составляет: 27,9666 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс упал до минимума за три месяца. В последний раз ниже курс был 13 сентября - 27,83 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.