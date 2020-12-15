Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 15 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,81 гривень за долар, курс купівлі до 27,79 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 33,75 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7950 - 27,8150 грн/долар, євро 33,7320 - 33,7562 грн/євро, російський рубль 0,3783 - 0,3790 грн/рубль.

Відзначимо, 14 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 27,8400 - 27,8550 грн/долар, євро 33,8590 - 33,8779 грн/євро, російський рубль 0,3802 - 0,3806 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 15 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,86 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 грудня встановлено на такому рівні: 27,8661 гривень за 1 долар (-0,1005 грн). При цьому курс долара на 14 грудня становить: 27,9666 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму за три місяці. Востаннє нижче курс був 13 вересня - 27,83 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.