Курс доллара продолжил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 17 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке до 27,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,36 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2350 - 27,2550 грн/доллар, евро 32,3388 - 32,3625 грн/евро, российский рубль 0,3710 - 0,3714 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2350 27,2550 EUR/UAH 32,3388 32,3625 RUB/UAH 0,3710 0,3714

Отметим, 14 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3100 - 27,3400 грн/доллар, евро 32,3213 - 32,3568 грн/евро, российский рубль 0,3739 - 0,3747 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 17 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 27,47 гривен за доллар. Курс евро вырос на 4 копейки до 32,49 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,23 (27,26 - 14 августа), продажи - 27,47 (27,52 - 14 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,00 (31,98 - 14 августа), продажи - 32,49 (32,45 - 14 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,43 - 14 августа), продажи 3,83 (3,83 - 14 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,30 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 18 августа установлен на таком уровне: 27,3061 гривен за 1 доллар (-0,0413 грн). При этом курс доллара на 17 августа составляет 27,3474 гривен за 1 доллар.