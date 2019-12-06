Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар впав до рівня 23,70 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 6 грудня 2019 року знизився на 13 копійок до 23,72 гривень за долар, курс купівлі до 23,70 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 24 копійки до 26,23 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,7000 - 23,7200 грн/долар, євро 26,2145 - 26,2343 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3728 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,7000 23,7200 EUR/UAH 26,2145 26,2343 RUB/UAH 0,3723 0,3728

Нагадаємо, 5 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,82 - 23,85 грн/долар, євро 26,4481 - 26,4735 грн/євро, російський рубль 0,3731 - 0,3741 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 6 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 14 копійок до 23,82 гривень за долар, курс євро знизився на 12 копійок до 26,45 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,62 (23,78 - 5 грудня), продажу - 23,82 (23,96 - 5 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,10 (26,22 - 5 грудня), продажу - 26,45 (26,57 - 5 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 5 грудня), продажу 3,78 (3,77 - 5 грудня) грн за 10 рублів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 9 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,72 гривень за долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 грудня встановлено на такому рівні: 2372,4789 гривень за 100 доларів (-5,3248 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 6 грудня - 2387,7034 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.