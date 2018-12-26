Курс доллара продолжил падение на межбанке

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Межбанковский курс снизился на 13 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 26 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 13 копеек до 27,27 грн/доллар, в покупке до 27,22 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 31,05 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,3000 - 27,3500 грн/доллар, евро 31,1001 - 31,1543 грн/евро, российский рубль 0,3945 - 0,3954 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2200 27,2700

EUR/UAH 30,9981 31,0523

RUB/UAH 0,3996 0,4002

Напомним, 21 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в 27,3800 - 27,4000 грн/доллар, евро 31,2236 - 31,2551 грн/евро, российский рубль 0,3990 - 0,3998 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,43 грн/доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 декабря установлен на таком уровне: 2743,3934 гривен за 100 долларов.