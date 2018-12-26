ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Курс доллара продолжил падение на межбанке

Новости » Финансы    26.12.2018 - 13:41
Курс доллара продолжил падение на межбанке
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Межбанковский курс снизился на 13 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 26 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 13 копеек до 27,27 грн/доллар, в покупке до 27,22 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 31,05 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,3000 - 27,3500 грн/доллар, евро 31,1001 - 31,1543 грн/евро, российский рубль 0,3945 - 0,3954 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,2200    27,2700

EUR/UAH     30,9981    31,0523

RUB/UAH     0,3996       0,4002

Курс доллара продолжил падение на межбанке

Напомним, 21 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в 27,3800 - 27,4000 грн/доллар, евро 31,2236 - 31,2551 грн/евро, российский рубль 0,3990 - 0,3998 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,43 грн/доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 декабря установлен на таком уровне: 2743,3934 гривен за 100 долларов.

Аналитики дали прогноз курса доллара на новогодние праздники НБУ понизил справочный курс доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь