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Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Новини » Фінанси    26.12.2018 - 13:41
Курс долара продовжив падіння на міжбанку
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Міжбанківський курс знизився на 13 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 26 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 13 копійок до 27,27 грн/долар, купівлі до 27,22 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 20 копійок до 31,05 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,3000 - 27,3500 грн/долар, євро 31,1001 - 31,1543 грн/євро, російський рубль 0,3945 - 0,3954 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,2200    27,2700

EUR/UAH     30,9981    31,0523

RUB/UAH     0,3996       0,4002

Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Нагадаємо, 21 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в 27,3800 - 27,4000 грн/долар, євро 31,2236 - 31,2551 грн/євро, російський рубль 0,3990 - 0,3998 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,43 грн/долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 грудня встановлено на такому рівні: 2743,3934 гривень за 100 доларів.

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Теми: Курс долара
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