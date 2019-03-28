Курс доллара продолжает расти на межбанке

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подорожал еще на 14 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 28 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 14 копеек до 27,27 грн/доллар, курс в покупке до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 30,64 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,2500 - 27,2700 грн/доллар, евро 30,6290 - 30,6487 грн/евро, российский рубль 0,4183 - 0,4189 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2500 27,2700

EUR/UAH 30,6290 30,6487

RUB/UAH 0,4196 0,4201

Напомним, 27 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1100 - 27,1350 грн/доллар, евро 30,5041 - 30,5323 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4182 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 27,08 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 марта установлен на таком уровне: 2708,1767 гривен за 100 долларов (+10,1545 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, в Украине отмечался рост спроса населения на валюту: на 19 марта украинцы купили 70 млн долларов на фоне роста курса доллара.