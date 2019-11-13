Курс доллара продолжает снижаться на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 13 ноября 2019 года снизился на 12 копеек до 24,32 гривен за доллар, курс в покупке до 24,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 26,77 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4100 - 24,4400 грн/доллар, евро 26,7567 - 26,7763 грн/евро, российский рубль 0,3770 - 0,3775 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,3000 24,3200 EUR/UAH 26,7567 26,7763 RUB/UAH 0,3770 0,3775

Напомним, 12 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4100 - 24,4400 грн/доллар, евро 26,8931 - 26,9206 грн/евро, российский рубль 0,3809 - 0,3817 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 13 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 24,50 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 27,03 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,29 (24,39 - 12 ноября), продажи - 24,50 (24,58 - 12 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,63 (26,78 - 12 ноября), продажи - 27,03 (27,16 - 12 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,50 (3,53 - 12 ноября), продажи 3,85 (3,87 - 12 ноября) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,31 гривен за доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 ноября установлен на таком уровне: 2431,5588 гривен за 100 долларов (-14,6308 гривен).