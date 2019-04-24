Курс доллара продолжает снижаться на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 26,58 грн/доллар, курс в покупке до 26,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,80 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,5600 - 26,5800 грн/доллар, евро 29,7843 - 29,8041 грн/евро, российский рубль 0,4150 - 0,4155 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,5600 26,5800

EUR/UAH 29,7843 29,8041

RUB/UAH 0,4150 0,4155

Напомним, 22 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6300 - 26,6500 грн/доллар, евро 29,8575 - 29,8773 грн/евро, российский рубль 0,4174 - 0,4179 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,68 грн/доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 апреля установлен на таком уровне: 2668,8008 гривен за 100 долларов (-8,7363 гривен).