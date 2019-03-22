Курс доллара продолжает снижаться на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 22 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 27,04 грн/доллар, курс в покупке до 27,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,74 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,0200 - 27,0400 грн/доллар, евро 30,7204 - 30,7444 грн/евро, российский рубль 0,4231 - 0,44239 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0200 27,0400

EUR/UAH 30,7204 30,7444

RUB/UAH 0,4231 0,44239

Напомним, 21 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0700 - 27,1050 грн/доллар, евро 30,7758- 30,8129 грн/евро, российский рубль 0,4243 - 0,4251 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 27,25 грн/доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 марта установлен на таком уровне: 2725,6311 гривен за 100 долларов (+8,8432 гривен).